2019-10-07T09:36:13+03:00
Происшествия

В двух авариях пострадали 9 жителей Волгоградской области

Один водитель врезался в ограждение, а второй в другую машину
Юлия Данильченко
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Водитель потерял управление и врезался в ограждение.Водитель потерял управление и врезался в ограждение.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Автомобилисты Волгоградской области 6 октября устроили 5 аварий, в которых пострадали 14 человек. К счастью, никто не погиб. Самое крупное ДТП произошло в Дзержинском районе Волгограда. Из салона «Ауди А7» в больницу госпитализировали сразу пять человек: 27-летнего водителя, пассажиров 28 лет, двух девушек 18 лет и 15-летнюю школьницу. Молодой человек за рулем иномарки около трех часов ночи ехал в поселок Гумрак по улице Ленина во стороны Аэропорта в сторону переулка Лесной. Он не справился с управлением и протаранил разделительное ограждение.

Второе массовое ДТП случилось во Фроловском районе. Тут 47-летний мужчина за рулем «Honda CR-V» ехал в районный центр. Он потерял управление над машиной и врезался в «Сузуки Грант Витара»

- В результате ДТП водитель автомашины «Хонда» и трое его пассажиров с травмами доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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