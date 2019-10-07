Волгоградская ГАИ предупреждает водителей о туманах на дорогах
В Волгоградскую область на несколько дней пришла непогода: туманы, дожди, грозы. Из года в год ГАИ напоминают водителям о правилах дорожного движения в условиях плохой видимости и скользких трасс. На этот раз сотрудники ДПС в Городищенком районе останавливали автомобилистов и проводили беседу, раздавали памятки и рекомендации.
Туман и дожди часто провоцируют немало аварий. От этого гибнут не только пассажиры и сами водители, но и нередко страдают пешеходы, велосипедисты. Бывает, уставшие автомобилисты и вовсе забывают включать фары, повышая риск происшествий.
- Поэтому во время тумана строго держите дистанцию, никогда не обгоняйте, даже если вам кажется, что дорога свободна, так как при движении в условиях недостаточной видимости расстояние до встречного автомобиля кажется большим, чем в действительности, - напоминают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU