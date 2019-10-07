2019-10-07T09:13:38+03:00
Общество

Волгоградская ГАИ предупреждает водителей о туманах на дорогах

Напоминают о важности соблюдения элементарных правил дорожного движения
Юлия Данильченко
Поделиться:
ПДД для водителя - как молитва. Нужно знать и соблюдать.ПДД для водителя - как молитва. Нужно знать и соблюдать.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В Волгоградскую область на несколько дней пришла непогода: туманы, дожди, грозы. Из года в год ГАИ напоминают водителям о правилах дорожного движения в условиях плохой видимости и скользких трасс. На этот раз сотрудники ДПС в Городищенком районе останавливали автомобилистов и проводили беседу, раздавали памятки и рекомендации.

Туман и дожди часто провоцируют немало аварий. От этого гибнут не только пассажиры и сами водители, но и нередко страдают пешеходы, велосипедисты. Бывает, уставшие автомобилисты и вовсе забывают включать фары, повышая риск происшествий.

- Поэтому во время тумана строго держите дистанцию, никогда не обгоняйте, даже если вам кажется, что дорога свободна, так как при движении в условиях недостаточной видимости расстояние до встречного автомобиля кажется большим, чем в действительности, - напоминают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом пенсионер трое суток провел в лесу и едва не погиб
В Кировском районе Волгограда строят связующую улицу Пожарского
В двух авариях пострадали 9 жителей Волгоградской области
Мама занималась уборкой: в Астрахани 3-летний ребенок выпал из окна
Рабочая неделя в Волгограде начнется с гроз, шквалистого ветра и резкого похолодания
Спасите жизнь: молодых волгоградцев приглашают стать донорами
Отключали сигнализацию: в Волгограде поймали серийных автоугонщиков
Ночью в Волгограде сгорели шесть припаркованных у дома автомобилей
Под Волгоградом «Лада» угодила под самосвал: один погиб, двое в больнице
За «Ротор» болеют гопники: Василий Уткин снова обидел волгоградских болельщиков
«Ротор» обыграл «Мордовию» в Саранске
Женщину сбили на парковке торгового центра в Волгограде
130 волгоградцев оштрафовали гаишники во время массового рейда
Парку Петровскому в Волгограде добавят зелени
«Проверяли счетчики»: в Волгограде задержали сестер-цыганок, грабивших пенсионеров
Пять человек пострадали в массовом ДТП на волгоградской трассе
77-летнюю велосипедистку насмерть сбили под Волгоградом
Скейт-парк появится в сквере Памяти Волгограда
ГИБДД Волгограда устроит массовые проверки водителей в пятницу вечером
Звезда «Универа» убирал мусор под Волгоградом
Главному "хрюше" Гольдеру дали 9 лет колонии за коммерческий подкуп
Судьбу стадиона «Трактор» и рынка решают в Волгограде
Волоцкова в гордуме Волгограда заменит Багров
5 октября волгоградцы выйдут на субботник
Волгоградцы добились перерасчета за капремонт в размере 1,2 млн рублей
В Волгограде полностью отремонтировали улицу Полухина
Молодой водитель на «Приоре» перевернулся и погиб под Волгоградом
Интерактивный музей в Волгограде отметит день рождения квестами