Волгоградская ГАИ предупреждает водителей о туманах на дорогах

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-07T09:13:38+03:00

ПДД для водителя - как молитва. Нужно знать и соблюдать. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В Волгоградскую область на несколько дней пришла непогода: туманы, дожди, грозы. Из года в год ГАИ напоминают водителям о правилах дорожного движения в условиях плохой видимости и скользких трасс. На этот раз сотрудники ДПС в Городищенком районе останавливали автомобилистов и проводили беседу, раздавали памятки и рекомендации.

Туман и дожди часто провоцируют немало аварий. От этого гибнут не только пассажиры и сами водители, но и нередко страдают пешеходы, велосипедисты. Бывает, уставшие автомобилисты и вовсе забывают включать фары, повышая риск происшествий.

- Поэтому во время тумана строго держите дистанцию, никогда не обгоняйте, даже если вам кажется, что дорога свободна, так как при движении в условиях недостаточной видимости расстояние до встречного автомобиля кажется большим, чем в действительности, - напоминают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU