2019-10-07T08:49:20+03:00
Происшествия

Мама занималась уборкой: в Астрахани 3-летний ребенок выпал из окна

Малышка разбилась насмерть
Юлия Данильченко
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Трагедия случилась в одной из астраханских семей 6 октября: трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажного дома. Очевидцами несчастного случая стали жители пятиэтажки по улице Ботвина в Ленинском районе города. Увидев неподвижное тело ребенка, они вызвали врачей, но те не успели спасти малышку.

Прибывшие на место следователи установили обстоятельства ее гибели. Все произошло в тот момент, когда мама занималась уборкой. Она не уследила за дочкой. Та залезла на мебель, а потом на подоконник и открыла окно. Сотрудники СУ СКР по Астраханской области проводят проверку.

- Необходимо продумать расстановку мебели так, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник или край незастекленного балкона, и позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно. Не надейтесь на москитную сетку, которая создает для ребенка иллюзию закрытого окна. Оборудуйте их дополнительными металлическими крепежами, балконные двери – цепочками, до которых ребенок не сможет дотянуться, - советуют в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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