Рабочая неделя в Волгограде начнется с гроз, шквалистого ветра и резкого похолодания

СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-06T16:28:19+03:00

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Осенняя, теплая погодка в Волгограде с начала новой рабочей недели сменится на дождливую, холодную. Резкая перемена начнется уже вечером 6 октября, передают в ГУ МЧС по Волгоградской области. В ночь ожидаются дожди, местами грозы, град, шквалистый ветер до 23 м/с.

В понедельник 7 октября ночью и утром грозы – лучше прихватит с собой зонтик и одеться по погоде. Днем небо станет ясным, но будет иногда покрапывать. Днем температура упадет с привычных +20 до +8...+10°. Во вторник 8 октября ничего не изменится, будут обильные осадки, ветер с южного станет северо-западный 6-11 м/с, а местами и вовсе до 18 м/с. В среду 9 октября осадков будет меньше. Синоптики областного ЦГМС прогнозируют, что это будет первый за неделю день без дождей. Правда, ветер сохранится до 8-13 м/с, а температура поднимется ночью до +6...+8º; днем до +10...+12°.

ИСТОЧНИК KP.RU