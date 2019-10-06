Спасите жизнь: молодых волгоградцев приглашают стать донорами

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-06T14:24:34+03:00

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Иногда жизнь человека, находящегося в реанимации, зависит от неравнодушия простых людей. Те, кто хоть раз сдавал кровь, понимают всю важность своего поступка. А остальным предлагают начать помогать нуждающимся прямо сейчас. С 7 октября в Волгоградской области начинается акция «Молодой донор».

- Чтобы присоединиться к движению, активистам необходимо отправить письмо на электронный адрес molodej34@centermol.ru или связаться с организаторами в социальной сети, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

К движению присоединились полсотни студентов и активистов. До 11 октября необходимо приехать в Волгоградский областной центр крови по улице Голубинской в доме №9а (с 8-00 до 11-00). При себе иметь паспорт. Жителям других населенных пунктов можно воспользоваться иными мобильными комплексами: в Средней Ахтубе он откроется 9 числа на базе центральной районной больницы, а в Волжском 10 октября на площадке филиала ВолгГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU