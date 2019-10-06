Отключали сигнализацию: в Волгограде поймали серийных автоугонщиков

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-06T10:49:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В мае 2019 года в Волгограде стали угонять новенькие иномарки 2018-2019 годов выпуска. Банда действовала четко за запланированной схеме: сначала присматривали «жертву», затем с помощью специальных приборов отключали сигнализацию и перегоняли в гаражный бокс, где заменяли VIN-номера, чтобы потом перепродать. За короткий период неизвестные угнали четыре иномарки.

- В короткие сроки эти преступления были раскрыты. К их совершению оказались причастны пятеро подозреваемых, которые были задержаны с поличным, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении угонщиков возбудили уголовное дело, а машины вернули владельцам. Один из них написал письмо в адрес Министра внутренних дел генерала полиции Колокольцева: автовладелец выразил огромную благодарность волгоградским полицейским за проделанную работу

ИСТОЧНИК KP.RU