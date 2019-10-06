2019-10-06T10:49:32+03:00
Общество

Отключали сигнализацию: в Волгограде поймали серийных автоугонщиков

Машины вернули владельцам, а те отблагодарили полицию
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

В мае 2019 года в Волгограде стали угонять новенькие иномарки 2018-2019 годов выпуска. Банда действовала четко за запланированной схеме: сначала присматривали «жертву», затем с помощью специальных приборов отключали сигнализацию и перегоняли в гаражный бокс, где заменяли VIN-номера, чтобы потом перепродать. За короткий период неизвестные угнали четыре иномарки.

- В короткие сроки эти преступления были раскрыты. К их совершению оказались причастны пятеро подозреваемых, которые были задержаны с поличным, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении угонщиков возбудили уголовное дело, а машины вернули владельцам. Один из них написал письмо в адрес Министра внутренних дел генерала полиции Колокольцева: автовладелец выразил огромную благодарность волгоградским полицейским за проделанную работу

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью в Волгограде сгорели шесть припаркованных у дома автомобилей
Под Волгоградом «Лада» угодила под самосвал: один погиб, двое в больнице
За «Ротор» болеют гопники: Василий Уткин снова обидел волгоградских болельщиков
«Ротор» обыграл «Мордовию» в Саранске
Женщину сбили на парковке торгового центра в Волгограде
130 волгоградцев оштрафовали гаишники во время массового рейда
Парку Петровскому в Волгограде добавят зелени
«Проверяли счетчики»: в Волгограде задержали сестер-цыганок, грабивших пенсионеров
Пять человек пострадали в массовом ДТП на волгоградской трассе
77-летнюю велосипедистку насмерть сбили под Волгоградом
Скейт-парк появится в сквере Памяти Волгограда
ГИБДД Волгограда устроит массовые проверки водителей в пятницу вечером
Звезда «Универа» убирал мусор под Волгоградом
Главному "хрюше" Гольдеру дали 9 лет колонии за коммерческий подкуп
Судьбу стадиона «Трактор» и рынка решают в Волгограде
Волоцкова в гордуме Волгограда заменит Багров
5 октября волгоградцы выйдут на субботник
Волгоградцы добились перерасчета за капремонт в размере 1,2 млн рублей
В Волгограде полностью отремонтировали улицу Полухина
Молодой водитель на «Приоре» перевернулся и погиб под Волгоградом
Интерактивный музей в Волгограде отметит день рождения квестами