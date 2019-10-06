Ночью в Волгограде сгорели шесть припаркованных у дома автомобилей

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-06T10:21:32+03:00

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Около половины третьего ночи 6 октября на улице Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда жители одного из многоэтажных домов заметили пожар. Было понятно, что горят машины. Очевидцы сообщили о ЧП на пульт диспетчера. На место примчался расчёт 15-й пожарно-спасательной части. К моменту их приезда огонь охватил сразу шесть машин, припаркованных на внутридворовой территории.

Не повезло владельцам «БМВ» 97-го года, который выгорел дотла, а также «Форда Эксплорера», «УАЗ Патриота», Honda CR-V, Honda Accord и «семерки». У автомобилей в основном оплавилось лакокрасочное покрытие, никаких серьезных повреждений нет. У спасателей ушло всего десять минут на ликвидацию очага возгорания.

- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU