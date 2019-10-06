Под Волгоградом «Лада» угодила под самосвал: один погиб, двое в больнице

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-06T09:17:20+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло три аварии с тремя пострадавшими и одним погибшим. Смертельное ДТП случилось утром 5 октября в Котельниковском районе. Как установили инспекторы ГИБДД, прибывшие на место, «Лада Гранта» и самосвал столкнулись примерно в 11:30 часов на грунтовой дороге.

- 20-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь со стороны хутора Майоровский в сторону хутора Семичный, не предоставил преимущество, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Видимо, по неопытности молодой человек влетел под «ГАЗ». Итог печальный: его 63-летний пассажир погиб прямо в салоне легковушки, а оба водителя попали в больницу с травмами. Им оказали необходимую медицинскую помощь. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU