«Ротор» обыграл «Мордовию» в Саранске

СЕГОДНЯ 18:51 2019-10-05T19:11:25+03:00

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После нервного, полного эмоций и забитых мячей матча с «СКА-Хабаровск» от волгоградского «Ротора» 5 октября в Саранске ждали только победы. Тем более, что для идущих на третьей позицией в турнирной таблице подопечных Игоря Меньщикова застрявшую в зоне вылета саранскую «Мордовию» неодолимым соперником не назовешь. Но матч зрелищностью не отличался. Не изобиловал и опасными моментами. Матч 16-го тура Олимп-Первенства ФНЛ «Мордовия» - «Ротор» завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Первый тайм был откровенно скучным, болельщики «Ротора» были куда активней футболистов. На перерыв команды ушли с нулевым счетом. Счет в матче открыл на 63-й минуте полузащитник сине-голубых Мухаммад Султонов. «Мордовии» в этой встрече так и не удалось создать опасных моментов.

По итогам 16-го тура «Ротор» остается на третьем месте, сокращая отрыв от «Химок» до трех очков. Сине-голубых 12 октября ждет встреча дома с футбольным клубом «Нижний Новгород». Болельщиков ждут на «Волгоград Арене» и снова надеются побить рекорд посещаемости. Темнеть стало раньше, поэтому стартовый свисток - в 16.00.

С победой! Фото: СК "Ротор"

«Мордовия» - «Ротор» - 0:1 (0:0)

«Мордовия»: Шебанов, Стрелов, Ятченко, Юсупов, Климов, Поярков (к), Дворецков, Соболев (Мухаметшин, 81), Буранов (Орлов, 69), Навлетов, Ермаков (Бояркин, 74).

«Ротор»: Нестеренко, Попов, Хомуха, Удалый, Ненахов, Фатуллаев (к), Песегов, Султонов, Ткачук, Муллин (Саная, 63), Горбунов (Евсеев, 71).

Гол: Султонов, 63

Предупреждения: Буранов, 3; Стрелов, 41

Саранск. Стадион «Старт».

ИСТОЧНИК KP.RU