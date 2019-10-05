2019-10-05T13:53:45+03:00
Происшествия

Женщину сбили на парковке торгового центра в Волгограде

Молодой водитель наехал на пешехода у ТРЦ «Акварель»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Три пешехода попали под машину за сутки.Три пешехода попали под машину за сутки.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Три пешехода пострадали за минувшие сутки под колесами машин на дорогах области - два человека в Волгограде и один в Михайловке. 42-летнюю женщину около семи вечера сбил на парковке ТРЦ «Акварель» у входа «Волга» 26-летний парень на Mitsubishi Carisma. Пешеход получила травму ноги, сейчас она в больнице. Так же травму получил 36-летний мужчина, который переходил дорогу на перекрестке улиц Мира и Краснознаменской. Шел он на зелёный сигнал светофора, но оказался на пути такси, которое поворачивало налево в сторону проспекта Ленина.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло днем в Михайловке на улице Гоголя. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, 50-летний водитель «КАМАЗа» наехал на 60-летнюю пенсионерку, которая не успела до конца перейти дорогу. Женщина получила травму головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
130 волгоградцев оштрафовали гаишники во время массового рейда
Парку Петровскому в Волгограде добавят зелени
«Проверяли счетчики»: в Волгограде задержали сестер-цыганок, грабивших пенсионеров
Пять человек пострадали в массовом ДТП на волгоградской трассе
77-летнюю велосипедистку насмерть сбили под Волгоградом
Скейт-парк появится в сквере Памяти Волгограда
ГИБДД Волгограда устроит массовые проверки водителей в пятницу вечером
Звезда «Универа» убирал мусор под Волгоградом
Главному "хрюше" Гольдеру дали 9 лет колонии за коммерческий подкуп
Судьбу стадиона «Трактор» и рынка решают в Волгограде
Волоцкова в гордуме Волгограда заменит Багров
5 октября волгоградцы выйдут на субботник
Волгоградцы добились перерасчета за капремонт в размере 1,2 млн рублей
В Волгограде полностью отремонтировали улицу Полухина
Молодой водитель на «Приоре» перевернулся и погиб под Волгоградом
Интерактивный музей в Волгограде отметит день рождения квестами