Женщину сбили на парковке торгового центра в Волгограде

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-05T13:53:45+03:00

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Три пешехода пострадали за минувшие сутки под колесами машин на дорогах области - два человека в Волгограде и один в Михайловке. 42-летнюю женщину около семи вечера сбил на парковке ТРЦ «Акварель» у входа «Волга» 26-летний парень на Mitsubishi Carisma. Пешеход получила травму ноги, сейчас она в больнице. Так же травму получил 36-летний мужчина, который переходил дорогу на перекрестке улиц Мира и Краснознаменской. Шел он на зелёный сигнал светофора, но оказался на пути такси, которое поворачивало налево в сторону проспекта Ленина.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло днем в Михайловке на улице Гоголя. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, 50-летний водитель «КАМАЗа» наехал на 60-летнюю пенсионерку, которая не успела до конца перейти дорогу. Женщина получила травму головы.

ИСТОЧНИК KP.RU