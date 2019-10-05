2019-10-05T12:15:05+03:00
Авто

130 волгоградцев оштрафовали гаишники во время массового рейда

Больше половины автомобилистов попались на темной тонировке
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Автомобили массово тормозили на дорогах Волгограда.Автомобили массово тормозили на дорогах Волгограда.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Вечером в пятницу, 4 октября, около пятидесяти экипажей городской и областной Госавтоинспекции вышли в рейд на дороги Волгограда. Сотрудники ГИБДД устроили комплексную профилактику грубых нарушений ПДД. Водителей массово тормозили на дорогах. В итоге автомобилистам выписали более 130 штрафов. Больше половины попались на слишком темной тонировке, это нарушение инспекторы обнаружили на 74 машинах. Особое внимание гаишники уделили также поиску пьяных за рулем и правильной перевозке детей. Кроме того, водителей пробивали по базам на причастность к ранее совершенным преступлениям.

- 27 водителей проигнорировали необходимость использования ремней безопасности, выявлены факты управления не зарегистрированным в установленном порядке транспортом, управление без прав и документов, госномеров, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Этот рейд будет не последним. Так что лучше не нарушать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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