Парку Петровскому в Волгограде добавят зелени

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-05T11:51:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлом году парк у ДК Петрова в Советском районе Волгограда получил новые дорожки, детский городок, скамейки, пять сотен деревьев и кустарников, а также новое имя – парк Петровский. В этом году благоустройство продолжится. Мэрия уже объявила аукцион по выбору подрядчика на реконструкцию участка, прилегающего к Дому культуры по улице Даугавской. До конца 2019 года здесь заменят на брусчатку еще около 300 квадратных метров тротуаров, смонтируют систему автоматического полива и установят парковую мебель.

- Из зелени в парке Петровском появится более 450 квадратных метров рулонного газона и несколько десятков кустарников, в том числе спирею, форзицию, калину и кизильник, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации города.

За этот парк волгоградцы проголосовали весной 2019 года. Выполнят благоустройство второй очереди по программе формирования комфортной городской среды. Благодаря ей также сейчас строят скейт-парк на Севастопольской набережной в Красноармейском, обновляют скверик на Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском, парк «Семейный» в Дзержинском. Уже сделали прилегающую к седьмой больнице территорию и первую очередь сквера Памяти в Советском. Шезлонги и космические перголы появились в сквере у «Гасителя». Обновляют и парк Аттракционов на Спартановке, второй участок парка Юбилейный в Красноармейском и первый в парке Гагарина на Красном, мостят терренкуры на правом склоне поймы Царицы в Ворошиловском.

ИСТОЧНИК KP.RU