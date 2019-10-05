«Проверяли счетчики»: в Волгограде задержали сестер-цыганок, грабивших пенсионеров
В Волгограде задержали двух молодых сестер, которых подозревают в массовых кражах у пенсионеров. Девушки 20 и 22 лет представлялись сотрудницами энергетической компании и заходили в дом под предлогом проверки счетчиков. А после из квартир пожилых людей исчезали деньги. Промышляли девицы в Дзержинском районе Волгограда. Их подозревают в целой серии подобных преступлений.
Только 3 октября 2019 года в полицию поступили три заявления от пострадавших от рук злоумышленниц пожилых женщин. У 81-летней пенсионерки после ухода лже-контроллеров пропали две тысячи рублей, у ее 85-летней подруги по несчастью - сорок тысяч. Еще у одной 86-летней бабушки украли семь тысяч. Она сразу заподозрила неладное, поэтому пострадала больше других. Воровки брызнули старушке в лицо газом из баллончика.
- В настоящее время им избрана мера пресечения в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об их аресте, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.
Следователи не исключают, что это не единственные пострадавшие от рук сестер. Если это так, обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефону 02.
ИСТОЧНИК KP.RU