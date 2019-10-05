Пять человек пострадали в массовом ДТП на волгоградской трассе

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-05T09:29:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Массовое ДТП, в котором пострадали пять человек, произошло днем в пятницу в Октябрьском районе Волгоградской области. Сразу три автомобиля столкнулись около двух часов дня на дороге между рабочим поселком Октябрьский и хутором Генераловский. По предварительным данным, виновником аварии стал 30-летний водитель «Тойота Камри». Мужчина не уступил дорогу и в результате врезался в «Шкоду Октавия». Удар был сильным, так что «Шкоду» вынесло на встречную полосу. Там иномарка протаранила еще и «семерку». Пострадали трое находившихся в отечественном авто и двое из иномарки. А виновник аварии остался цел.

- В результате ДТП травмы получили водитель «ВАЗ-2107» и его 54-летняя и 40-летняя пассажирки. Также травмы получили 49-летний водитель и 67-летний пассажир автомашины «Шкода», - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU