77-летнюю велосипедистку насмерть сбили под Волгоградом

СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-05T09:06:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП случилось днем в пятницу в Иловлинском районе Волгоградской области. Мужчина за рулем УАЗика вылетел на встречку на трассе Иловля - Ольховка - Камышин, где в это время ехала на велосипеде 77-летняя женщина. От удара автомобиля велосипедистка получила множество серьезных травм. Пожилая женщина скончалась на месте. Повредил голову в аварии и 38-летний водитель. Его с места ДТП увезли на скорой в больницу.

Еще один велосипедист в этот же день с утра попал под колеса автомобиля в городе Волжском. 46-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» сбил своего ровесника на улице Оломоуцкой. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, в это время велосипедист пересекал проезжую часть дороги по «зебре». Он также оказался на больничной койке, получив несколько травм.

ИСТОЧНИК KP.RU