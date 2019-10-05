Скейт-парк появится в сквере Памяти Волгограда

СЕГОДНЯ 08:39 2019-10-05T08:39:58+03:00

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Администрация Волгограда начала отбор подрядчиков на работы по благоустройству второй очереди сквера Памяти. Зону отдыха разбили на месте разрушенного от взрыва газа дома на проспекте Университетском, 60, в Советском районе. Здесь уже высадили деревья, кустарники и розы. До конца года на этом также установят качели, карусели и домик с горкой, сделают спортплощадку для воркаута на мягком резиновом покрытии, а также скейт-парк из шести фигур. Будет в сквере и стандартный набор: мощеные дорожки и лавочки с урнами добавят к уже имеющимся.

- Также на зеленой зоне сквера специалисты уложат рулонный газон и установят ограждение, - рассказали в мэрии.

Еще один скверик в Советском районе разобьют в этом году у школы №54 на улице Казахской – высадят деревья и поставят лавочки.

ИСТОЧНИК KP.RU