ГИБДД Волгограда устроит массовые проверки водителей в пятницу вечером

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-04T17:42:29+03:00

Ловить будут пьяных, без прав, без детских кресел и не пристегнутых

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Если большинство людей в пятницу вечером едут отдыхать, то сотрудники ГИБДД по Волгограду – работать. 4 октября они пообещали провести во всех районах массовые проверки водителей. Во время рейдов к ответственности привлекут всех нарушителей правил дорожного движения. Все наряды ДПС отправятся «в поля» - в каждом районе будут дежурить десятки патрульных машин.

Кому приготовиться? Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, особое внимание уделят выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, без права управления. Проследят также, чтобы пристегнуты были и взрослые, и дети. А самые маленькие пассажиры непременно должны ехать в детских креслах.

Заодно нарушителей проверят по базе – не причастны ли они к ранее совершенным преступлениям. В ГИБДД отмечают, что такие мероприятия дорожная полиция проводит регулярно, и они помогают пресекать грубые нарушения ПДД, а значит улучшают обстановку и дисциплину на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU