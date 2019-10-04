ГИБДД Волгограда устроит массовые проверки водителей в пятницу вечером
Если большинство людей в пятницу вечером едут отдыхать, то сотрудники ГИБДД по Волгограду – работать. 4 октября они пообещали провести во всех районах массовые проверки водителей. Во время рейдов к ответственности привлекут всех нарушителей правил дорожного движения. Все наряды ДПС отправятся «в поля» - в каждом районе будут дежурить десятки патрульных машин.
Кому приготовиться? Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, особое внимание уделят выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, без права управления. Проследят также, чтобы пристегнуты были и взрослые, и дети. А самые маленькие пассажиры непременно должны ехать в детских креслах.
Заодно нарушителей проверят по базе – не причастны ли они к ранее совершенным преступлениям. В ГИБДД отмечают, что такие мероприятия дорожная полиция проводит регулярно, и они помогают пресекать грубые нарушения ПДД, а значит улучшают обстановку и дисциплину на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU