Звезда «Универа» убирал мусор под Волгоградом

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-04T17:25:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу на берегу Дона под Волгоградом можно было увидеть звезду сериала «Универ» и команды КВН «Уездный город» с полными мешками мусора. Известный российский актер, шоумен, телеведущий, певец и юморист Станислав Ярушин стал хедлайнером эко-марафона «Чистый Дон». Вместе с волонтерами он привел в порядок зеленые стоянки вблизи станицы Трехостровская Иловлинского района области. А потом с удовольствием общался с молодежью и щедро раздавал автографы.

В финале - автографы для всех желающих.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации области, эко-марафон стал ярким финальным аккордом ежегодной всероссийской акции «Вода России» в Волгоградской области. В 2019 году он прошел в рамках нацпроекта «Экология» и объединил более двух тысяч участников в нашем регионе. Акция проходила в сентябре и октябре на берегах рек Донского бассейна. На сортировочную станцию и полигон вывезли тонны собранного волонтерами мусора. В целом же участниками проекта «Вода России», который продолжался с апреля, стали более 20 тысяч волгоградцев. Волонтеры провели 344 субботника и очистили от мусора более тысячи километров берегов.

Волонтеры эко-марафона и звезда "Универа" собрали кучи мусора.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Организация волгоградского этапа была признана командой проекта «Узнай.PRO» лучшей волонтерской практикой, - отметили в облкомприроды.

Волгоградская область – активный участник нацпроекта «Экология» и его программы «Оздоровление Волги». Одна из масштабных задач - сохранение Волго-Ахтубинской поймы, в том числе расчистка и реабилитация ериков и озер, строительство комплекса гидротехнических сооружений на Ахтубе.

В 2020 году в регионе стартует проект «Сохранение уникальных водных объектов», который предусматривает и экологическую реабилитацию малых рек Донского бассейна. Разрабатывают и проекты для озера Лебяжье в Урюпинске, а также рек Царица и Сухая Мечетка в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU