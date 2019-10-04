Главному "хрюше" Гольдеру дали 9 лет колонии за коммерческий подкуп

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-04T16:50:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше двух лет длилось дело известного волгоградского общественника Юрия Гольдера. Несколько лет он вымогал с предпринимателей миллионы рублей за то, чтобы в их заведениях не было так называемых проверок общественного контроля. И все это время рисовался, как борец за права потребителей. Был одним из основателей акции "Хрюши против". Задержали афериста с поличным в июле 2017-го. 4 октября 2019 года Центральный суд Волгограда вынес приговор: Гольдера признали виновным по 16 эпизодам коммерческого подкупа. В исправительной колонии общего режима общественник проведет 9 лет. Но приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Как рассказали "КП-Волгоград" в областном суде, 53-летний общественник как председатель президиума Ассоциации по защите прав потребителей вымогал с владельца сети гостиниц миллион рублей за сокрытие обнаруженных нарушений. Чтобы подтвердить свои намерения, Гольдер даже заключил с бизнесменом формальное мировое соглашение. Все письма о выявленных нарушениях, которые он направил в надзорные органы, пообещал отозвать. Подобных эпизодов удалось доказать 16. Вымогал с коммерсантов общественник от пяти тысяч до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU