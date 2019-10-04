2019-10-04T16:22:00+03:00
Общество

Судьбу стадиона «Трактор» и рынка решают в Волгограде

Стартовали общественные обсуждения по изменению назначения участка земли на улице Могилевича
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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У стадиона богатая история.У стадиона богатая история.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Стадион «Трактор» в Тракторозаводском районе Волгограда давно находится в плачевном состоянии, хотя именно здесь в последние годы тренировались футболисты «Ротора». Много лет стадион обещают отремонтировать. На этот раз планы поистине грандиозные: создать здесь целый спортивный кластер, где будет не только стадион, но и ФОК, беговые дорожки, крытый ледовый каток и несколько спортплощадок для волейбола, мини-футбола и стритбола. Рядом - прогулочная зона с газонами, деревьями и цветниками и двухэтажный торговый центр вместо легендарного Тракторного рынка. Но сначала нужно изменить назначение участка земли рядом с «Трактором». По этому поводу в Волгограде стартовали общественные обсуждения.

- Речь идет о незастроенном земельном участке площадью около 12 тысяч квадратных метров на улице Могилевича. Его назначение планируют перевести из общественно-деловой зоны в общественно-деловую зону специализированных спортивно-зрелищных объектов, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Посмотреть проект можно с 21 октября по 5 ноября в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда на улице Порт-Саида, 7а. Ознакомиться с предлагаемыми изменениями могут все желающие. Общественные обсуждения проходят там же.

Кстати, это уже не первая попытка. Первый проект зарубили. Еще в мае администрация города заявляла, что уже есть инвестор, готовый вложить в «Трактор» и ТРЦ 100 миллионов. Поэтому мэрия озаботилась изменением статуса земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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