Волоцкова в гордуме Волгограда заменит Багров

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-04T13:46:51+03:00

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После выборов 8 сентября Алексей Волоцков сменил мандат депутата городской Думы Волгограда на место в областном парламенте. Вместо дорог он теперь будет заниматься вопросами молодежной политики, науки и образования, туризма и спорта. А его место руководителя комитета по дорожному хозяйству и транспорту в гордуме займет Илья Багров. У заместитель руководителя муниципального предприятия «Северное» немалый опыт в этой области и профильное образование по организации перевозок и управлению на транспорте. Ранее он был замом Волоцкова в думском комитете.

- Члены комитета по дорожному хозяйству и транспорту рассмотрели и одобрили кандидатуру Ильи Багрова на должность председателя комитета. На должность заместителя председателя рекомендован депутат Саро Багдасарян, - рассказали «КП-Волгоград» в городской Думе.

Одобрить это решение депутаты должны на ближайшем заседании гордумы в конце октября. Напомним, на прошлом заседании 25 сентября городские парламентарии досрочно прекратили полномочия Волоцкова.

ИСТОЧНИК KP.RU