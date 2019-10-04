2019-10-04T13:23:36+03:00
Общество

5 октября волгоградцы выйдут на субботник

В Волгограде пройдет общегородской день чистоты и благоустройства
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Осенью муниципальные предприятия предоставят четыре тысячи саженцев для высадки.Осенью муниципальные предприятия предоставят четыре тысячи саженцев для высадки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В субботу, 5 октября, волгоградцы выйдут на массовый общегородской субботник. В каждом районе города будут убирать мусор, высаживать деревья и приводить в порядок парки, скверы и дворы. Присоединятся к дню чистоты неравнодушные горожане, коллективы предприятий, студенты. А улицы и парки Волгограда станут на тысячу деревьев зеленее.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в этот день высадят полсотни кленов в новом сквере у «Гасителя». Еще более тысячи деревьев и кустарников появятся на улице Кирова в Кировском районе, в парке 70-летия Победы в Краснооктябрьском, а также в парках Героев-летчиков и «Русь» в Дзержинском.

Выгребать мусор волгоградцы будут вдоль трамвайных путей на улице Буханцева в Ворошиловском, вдоль улицы Кирова в Кировском, в парке 50-летия ВгТЗ и на улице Академика Богомольца на Тракторном. Пройдут субботники и в других районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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