2019-10-04T12:25:02+03:00
Общество

Волгоградцы добились перерасчета за капремонт в размере 1,2 млн рублей

Жители 303 домов обратились в прокуратуру
Юлия Данильченко
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Многие волгоградцы в ожидании капремонта своих домой – еще бы, платежка приходит ежемесячно, хочется поскорее увидеть, куда же уходят их деньги. Но многие с недовольством замечают некоторые нарушения со стороны регоператора. Многоэтажку №9 по улице Бахтурова поставили в очередь на 2020-2022 годы. Собственники обязаны платить взносы, но есть правила.

- Обязанность платить взносы возникает по истечении трех календарных месяцев, начиная с периода, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта, - комментируют в прокуратуре.

С июня 2019 года жильцы должны внести все взносы, но их стали начислять с мая. В такую платежную ловушку попали еще 302 дома. Прокуратура добилась перерасчета – людям вернули 1,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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