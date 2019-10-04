2019-10-04T10:30:35+03:00
Общество

В Волгограде полностью отремонтировали улицу Полухина

Здесь заменили километры асфальта и десятки люков
Юлия Данильченко
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Фото мэрии.Фото мэрии.
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Волгоградские автомобилисты дождались – улица Полухина в границах от улицы Джабаева до проспекта Университетского полностью обновлена. Это первый капремонт за последние 15 лет, проводили его в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

До недавнего времени разбитое транспортным потоком дорожное полотно сегодня заменено на современный асфальтобетон. Всего рабочие муниципального предприятия «ДСЭР Советского района» привели в порядок площадь в 13,5 тысяч квадратных метров. Но были и трудности – предыдущий подрядчик не выполнял условия договора, пришлось его заменить. На это ушло время, но новые дорожники успели.

- На объекте было проведено фрезерование старого покрытия и установка более 540 метров нового бордюрного камня. Также на уровень будущего полотна были подняты свыше 50 люков инженерных коммуникаций. уложены два слоя нового покрытия: выравнивающий, формирующий профиль дороги и финишный, в состав которого входят минеральные добавки и высокопрочный щебень, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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