2019-10-04T09:53:35+03:00
Происшествия

Молодой водитель на «Приоре» перевернулся и погиб под Волгоградом

Мужчина не справился с управлением
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Водитель "Приоры" погиб на месте.Водитель "Приоры" погиб на месте.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Трагедия случилась ранним утром на региональной трассе «СамойловкаЕлань – Преображенская» в Волгоградской области. Молодой водитель на «Ладе Приора» перевернулся и погиб неподалеку от Елани. По предварительной информации, 26-летний мужчина не справился с управлением. Машина вылетела с дороги на правую обочину к лесополосе, а затем перевернулась. Удар был очень сильным, водитель автомобиля скончался месте.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД России, за последние сутки на дорогах области еще три человека получили различные травмы в ДТП и оказались на больничной койке.

В аварии на Тракторном серьезно пострадал водитель иномарки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В аварии на Тракторном серьезно пострадал водитель иномарки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде вечером на Третьей продольной 31-летний мужчина на «Рено Меган» столкнулся с впереди идущим «КАМАЗом». Иномарку буквально сплющило под грузовиком. Водитель получил серьезные травмы.

А в Дзержинском районе на улице Ангарской 39-летний водитель на «Нива Шевроле» сбил 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В Волжском около четырех часов вечера 71-летний водитель за рулем «семерки» столкнулся с иномаркой Chery на улице Молодежной. В этой аварии пострадала 47-летняя женщина – водитель иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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