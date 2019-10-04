Интерактивный музей в Волгограде отметит день рождения квестами

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-04T09:15:46+03:00

Также в праздничной программе 5 октября 2019 в интерактивном музее «Россия - Моя история» в Волгограде – кино, викторина, игры и мастер-классы

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Исторический парк «Россия - Моя история» в Волгограде в День учителя отмечает свой второй день рождения. За это время он принял более трехсот тысяч посетителей, десятки высоких гостей и даже президента страны. В честь праздника 5 октября 2019 года с 13.00 до 18.00 волгоградцев приглашают на интеллектуально-развлекательную программу.

Как рассказали «КП-Волгоград», в интерактивном парке, в субботу в 13.00 и 15.00 в экспозициях «Рюриковичи» и «Романовы» пройдет игра-викторина «От столицы Орды до «Русского Чикаго», посвященная истории нашего города. В других залах в 14 часов начнется исторический квест «Символы эпохи». Поучаствовать них можно бесплатно, но входные билеты на выставки придется купить, а также заранее записаться по телефону (8442) 97-91-81.

С 15 до 17 часов в праздничной программе игры «OSTAP» и мастер-классы от телешколы «Ералаша». В 16 часов желающих научат делать куклу-оберег, а в лектории покажут короткометражки внеконкурсной программы Фестиваля уличного кино. Эта часть праздничных мероприятий будет полностью бесплатной.

ИСТОЧНИК KP.RU