16-летняя девушка без вести пропала в Волгограде

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-03T17:57:00+03:00

Кристина Алимова ушла из дома полтора года назад, с тех пор родители не знают о ее судьбе

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Вот уже полтора года в Волгограде родные, близкие и следователи разыскивают шестнадцатилетнюю Кристину Алимову. Девочка с яркой внешностью, юношеским максимализмом и любовью к свободе ушла из дома днем 11 апреля 2018 года. В то время ей было 15 лет. Кристина отпросилась у мамы погулять на улице около дома и пропала. С тех пор родные ее больше не видели, местонахождение неизвестно. А следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Хотя и полагают, что девушка-подросток все же жива. Всех, кому известно что-либо о Кристине и ее последнем местонахождении, просят позвонить по телефонам – (8442) 29-55-89 или 8-937-551-40-51.

- В первое время после исчезновения Кристина выходила на связь с сестрой через фейковые страницы в соцсетях. Но после и с ней прервала общение. Мы предполагаем, что она живет самостоятельной жизнью и скрывается от семьи и друзей. Но она наверняка выходит в магазин, ходит на улице, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель руководителя СО по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СК России по области Михаил Ганабин.

Как говорят следователи, семья Кристины - самая обычная, среднестатистическая волгоградская семья. Училась девочка плохо, девятый класс так и не окончила. Родители очень переживают из-за исчезновения дочери и очень хотят знать о ее судьбе.

Следователи полагают, что Кристина все же жива. Фото: СКР

Приметы Кристины Алимовой: на вид 15 – 18 лет, рост около 175 сантиметров, среднего телосложения, азиатской внешности, волосы прямые длинные, особых примет нет.

На момент ухода подросток была одета в черные джинсы, черную майку, серую куртку и кофту, на ногах – черные кроссовки с розовыми вставками.

ИСТОЧНИК KP.RU