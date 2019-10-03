2019-10-03T17:57:43+03:00
Общество

Волгоградские автомобилисты ощутили рост цен на бензин

За неделю топливо подорожало на 0,21%
Юлия Данильченко
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Автомобилисты Волгоградской области как никто замечают постепенный рост цен на топливо. Особенно ощутимо подскочил ценник на бензин марки АИ-95: сегодня за литр придется заплатить 46,89 рублей, что на 0,21% больше, чем всего неделю назад. Не радуют водителей расценки на АИ-92, который стоит 43,16 рублей за литр, это на 0,14% выше, чем было. На 0,4% подорожал дизельное топливо - 45,29 рублей за литр. По прежней стоимости за те же 51,51 рубля за литр можно заправить только АИ-98.

Бензин дорожает, это факт. По данным Волгоградстата за июнь 2019 года тот же 95-ый стоил 46,39 рублей, 92-ой – 42,71 рублей, дизельное топливо за литр 45,17 рублей, а АИ-98 – 50,98. Тогда максимальный рост был на 95-ый – 0,69%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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