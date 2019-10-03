2019-10-03T14:37:28+03:00
Происшествия

Бизнесмен из Волгограда скрыл 16 миллионов налогов

Ему грозит до шести лет тюрьмы
Юлия Данильченко
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9 машин стоимостью 10 млн рублей, 1 млн рублями и еще столько же долларами арестовали у одного из бизнесменов Волгоградской области. Мужчина, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, утаил от государства 16 млн рублей. Делал он это долго и умышленно по старой схеме – с помощью лже-фирм.

Компания занималась обработкой сельхозугодий удобрениями и ядохимикатами. Дело приносило хороший доход, но владельцу бизнеса было мало, он решил нарушить законы.

- Коммерсант изготовил ряд фиктивных документов, согласно которым у его предприятия якобы были коммерческие взаимоотношения с четырнадцатью лже-фирмами, одна из которых выполняла часть сезонных работ, а у второй закупались запасные части для техники, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

На самом же деле все эти услуги оказывали либо ИП, с которыми бизнесмен рассчитывался наличными, либо его же сотрудники. Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы. Дело расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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