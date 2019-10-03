2019-10-03T13:30:27+03:00
Общество

Волгоградского студента-сироту после армии лишили стипендии

Прокуратура добилась восстановления прав молодого человека
Юлия Данильченко
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В 2014 году житель Волгограда, который рос в приюте, поступил в «Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза Родимцева». До 2017 года он пользовался всеми льготами: бесплатным образованием, получал обувь и одежду, стоимость проезда. Но в сентябре молодого человека призвали в армию. Вернувшись, он восстановился в училище и был неприятно удивлен: стипендию ему платить отказывались. Мол, справки о подтверждении статуса нет, но она все эти года лежала в личном деле.

- После неоднократных обращений студента через полгода выплаты возобновились, но перерасчет за указанный период не производился. В этой связи прокуратурой Центрального района в адрес руководства образовательного учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате студенту все возместили, а руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности – написали выговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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