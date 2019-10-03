2019-10-03T12:14:57+03:00
Происшествия

В Волгограде разыскивают извращенца, изнасиловавшего пенсионерку

Женщина стала жертвой насилия в Красноармейском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Портрет насильника нарисовали со слов пострадавшей женщины.Портрет насильника нарисовали со слов пострадавшей женщины.
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Больше полугода следователи разыскивают насильника, который напал на пенсионерку в Красноармейском районе Волгограда. Дело было поздним вечером 11 февраля 2019 года неподалеку от станции электрички «Железнодорожная». Пожилая женщина возвращалась после работы домой, когда в безлюдном месте к ней подошел мужчина. Насильник даже представился - назвался Михаилом. А после повалил пенсионерку на землю и надругался над ней.

- После совершения преступления злоумышленник скрылся. До настоящего времени установить его личность не представилось возможным, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СК России по региону Наталия Рудник.

Со слов изнасилованной пенсионерки художник нарисовал портрет преступника. Следователи просят волгоградцев, которые опознают подозреваемого, позвонить по телефонам: 8-937-567-44-51 или «02».

Приметы насильника:

мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост около 170 см, средней полноты, лицо овальное, цвет кожи бледный.

В момент совершения преступления был одет в темную болоньевую куртку черного цвета, шапку вязанную черного цвета, спортивные штаны черного цвета с белыми полосками по бокам (лампасы), высокие ботинки черного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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