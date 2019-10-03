2019-10-03T09:11:18+03:00
Общество

22 жителя Волгоградской области заразились описторхозом

Пик заболеваемости приходится на Ленинский район
Юлия Данильченко
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Фото: областной Роспотребнадзор.Фото: областной Роспотребнадзор.
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Бассейн Волги – один из очагов описторхоза, паразитарного заболевания, которое вызывает зараженная рыба. В 2019 году 22 жителя Волгоградской области пострадали от опасного для жизни и здоровья человека гельминтоза. Большая часть из них проживает в Ленинском районе. В прошлом году заболевание поразило 52 волгоградца.

Причиной описторхоза является зараженная речная рыба семейства карповых, которую люди употребляют в пищу. Ее или вовсе не готовят, или же едят полусырую. Если в плохо приготовленном продукте есть паразит – мелкие черви длиной до 13 мм – то проблем не избежать. Областной Роспотребнадзор еще раз напоминает о необходимости соблюдать элементарные правила – качественно готовить пищу.

В случае подозрений на заражение и первых признаков, таких как высокая температура, лихорадка, головные боли, слабость, потливость, которые могут длится до двух месяцев, лучше незамедлительно обратиться к врачу. Если этого не сделать, проигнорировать симптомы, то описторхоз утихнет, но не исчезнет. Человек может спокойно жить и ничего не замечать, в то время как болезнь поразит желчные пути и поджелудочную железу, может спровоцировать рак печени. Самоизлечение невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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