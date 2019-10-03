В Волжском 12-летний школьник на самокате попал под колеса «Мерседеса»

СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-03T08:46:00+03:00

А в области 9-летняя девочка пострадала в столкновении двух «ВАЗов»

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Шесть аварий устроили автомобилисты на трассах Волгоградской области 2 октября. В них пострадали пятеро взрослых и двое детей. ДТП с участием 12-летнего школьника произошло около 18:30 вечера в Волжском во дворе одной из многоэтажек. 60-летний водитель «Мерседеса» ехал вдоль дома №126 по Карбышева со стороны Оломоуцкой в сторону Александрова. Мальчик катался на самокате. Он внезапно выкатился на дорогу и попал под колеса иномарки. Ребенка с травмами срочно госпитализировали в городскую больницу.

Чуть позже, ближе к девяти часам, в столкновении двух «ВАЗов» пострадала 9-летняя девочка из станицы Кумылженской. Она находилась в салоне «шестерки», которую на пересечении улиц Комарова и Адмирала Тихонова протаранила «семерка». 28-летний водитель второй легковушки попросту не уступил дорогу.

- В результате ДТП 9-летняя девочка – пассажир автомобиля «ВАЗ-2106» и водитель автомобиля «ВАЗ-2107» с различными травмами были доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU