Под Волгоградом задержали автобус с 30 мигрантами

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-03T08:26:22+03:00

Всех иностранцев выдворят из страны и оштрафуют Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Накануне в Суровикинском районе сотрудники отдельного батальона ДПС ГУ МВД России по Волгоградской области остановили пассажирский автобус, переполненный мигрантами. 2 октября он ехал по 137-у километру трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский» из Краснодара в сторону Казахстана. Полицейские попросили разрешительные документы, но их у иностранцев не оказалось. В салоне насчиталось 30 человек – 21 граждан Узбекистана и 9 граждан Таджикистана. Все они нарушили миграционное законодательство России.

Стражи порядка на каждого составили протоколы по административной статье. Наказанию подвергся и сами водитель автобуса, который вопреки закону перевозил мигрантов ради заработка.

- Указанные материалы направлены на рассмотрение в суд, по результатам решения которого на нарушителей будут наложены административные штрафы и они будут выдворены на пределы страны, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU