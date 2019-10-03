2019-10-03T08:26:22+03:00
Происшествия

Под Волгоградом задержали автобус с 30 мигрантами

Всех иностранцев выдворят из страны и оштрафуют
Юлия Данильченко
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Всех иностранцев выдворят из страны и оштрафуютВсех иностранцев выдворят из страны и оштрафуютФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Накануне в Суровикинском районе сотрудники отдельного батальона ДПС ГУ МВД России по Волгоградской области остановили пассажирский автобус, переполненный мигрантами. 2 октября он ехал по 137-у километру трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский» из Краснодара в сторону Казахстана. Полицейские попросили разрешительные документы, но их у иностранцев не оказалось. В салоне насчиталось 30 человек – 21 граждан Узбекистана и 9 граждан Таджикистана. Все они нарушили миграционное законодательство России.

Стражи порядка на каждого составили протоколы по административной статье. Наказанию подвергся и сами водитель автобуса, который вопреки закону перевозил мигрантов ради заработка.

- Указанные материалы направлены на рассмотрение в суд, по результатам решения которого на нарушителей будут наложены административные штрафы и они будут выдворены на пределы страны, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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