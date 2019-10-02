В волгоградском приюте "Дино" за сентябрь помогли 166 животным

СЕГОДНЯ 18:52 2019-10-02T18:52:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградский приют «Дино», самый крупный у нас в области, отчитался о проделанной работе за сентябрь 2019 года. Напомним, власти города-героя выделили бюджетные средства на решение вопроса о безнадзорных животных. Всего 2,5 миллиона на два приюта, половину из них получил «Дино».

Работа волонтеров в рамках сотрудничества с властями заключается в реализации проекта «Гуманное соседство». Только в этом месяце ветеринары стерилизовали 148 питомцев, затем с животными поработали кинологи, убедились в их адекватности, затем прикрепили к уху бирку и отпустили на улицу. Считается, что такие животные безопасны. Многих собак забирают из «Горпитомника», куда они попадают с городских улиц. Еще 11 бродяг зоозащитники спасли после живодеров и несчастных случаев.

- Один из показателей, у нас очень отстаёт- 7 пристроенных животных- это очень и очень мало, по сравнению с тем объёмом, который нам приходится принимать! К сожалению, у нас немодно брать собак из приюта, - считают добровольцы «Дино».

ИСТОЧНИК KP.RU