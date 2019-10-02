Под Волгоградом артиллеристы уничтожили противника с помощью «Торнадо»

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-02T18:30:28+03:00

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Боевая операция по уничтожению условного врага развернулась на полигоне Прудбой Волгоградской области. Здесь три сотни лучших артиллеристов, сотня единиц военной и боевой техники заняли позиции и разработали план по захвату противника с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г». Учение прошло успешно.

Системы «Торнадо» разили в цель. Они «разбомбили» командный пункт, склады с оружием и колонны техники. Военные четко определяли местоположение противника с помощью новых технологий.

- Наведение РСЗО на цели осуществлялось в автоматическом режиме с помощью спутниковой навигации и программы расчёта баллистических данных. Координаты целей артиллеристы получали в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU