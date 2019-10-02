В Волгограде на базе 25-ой больницы появится новый перинатальный центр

СЕГОДНЯ 17:57 2019-10-02T17:57:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце 2020 года презентуют проект нового здания перинатального центра на базе 25-ой больницы в Волгограде. Это будет современный родильный дом третьего уровня. Сейчас специалисты АО «Приволжтрансстроя» активно работают над документацией, учитывают мельчайше детали и высокие требования. А их немало. Известно, что роддом будет рассчитан на 185 коек, оснащен новейшим оборудованием.

- В здании планируются приемное, лечебно- и клинико-диагностические отделения, акушерский и неонатальный стационары, гинекологический блок, а также технологические, вспомогательные, санитарно-гигиенические, служебно-бытовые и прочие помещения, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Строительство реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», которое является одним из приоритетных для властей Волгоградской области. К 2024 году в регионе обещают значительно усовершенствовать службы детства и родовспоможения.

ИСТОЧНИК KP.RU