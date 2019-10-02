Волгоградка внесла в Росреестр ложную информацию о самострое, чтобы тот не снесли

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-02T17:38:44+03:00

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Уголовное дело по статье «Умышленное внесение должностным лицом в один из единых государственных реестров заведомо недостоверных сведений» возбуждено в отношении 33-летней жительницы Волгограда, экс-сотрудницы областного Росреестра. Женщина провернула аферу с подменой информации о самострое, который должны были снести.

Судьбу постройки на улице Хорошева Дзержинский районный суд решил в июне 2018 года. Инициатором выступила администрация района. Данные о регистрации объекта менять запретил сам судья, но женщина нарушила закон и присвоила зданию новый кадастровый номер.

- Согласно этим изменениям объект был снят с кадастрового учета якобы в связи с прекращением существования. Однако фактически решение суда о сносе объекта не исполнено, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры. - Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU