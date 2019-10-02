В следующем году 4,5 тысячи переписчиков с планшетами придут к волгоградцам домой

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-02T14:54:59+03:00

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В 2020 нас всех будут считать. На этот год назначена всероссийская перепись населения. Под данным Волгоградстата, в Волгоградской области уже завершился первый этап подготовки к этому масштабному мероприятию. Специалисты уточнили все списки домов, посмотрели, кто там прописан, кто умер, а кто зарегистрировался новый. «Белые пятна» устраняют с помощью администраций – они уже на местах проверяют информацию. Статистики даже работают с еще непостроенными домами, сдача которых намечена на следующий год: сколько людей в них заселится.

Всего по домам и квартирам будут ходить 4, 5 тысячи человек. У каждого будет планшет: для удобства и переписчиков и самих волгоградцев. нужно будет 15-20 минут, чтобы ответить на все вопросы.

Также «заявить» о себе можно будет в МФЦ, самостоятельно заполнить анкеты на портале Госуслуг. Будут работать и 750 стационарных участка.

- Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории Российской Федерации. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU