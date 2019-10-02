2019-10-02T14:30:21+03:00
Общество

Безопасность: осторожно - угарный газ

Закрытая заслонка дымохода может стать причиной отравления угарным газом
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Наличие договора на техобслуживание газового оборудования – это залог вашей безопасности!Наличие договора на техобслуживание газового оборудования – это залог вашей безопасности!
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В последнее время в России участились случаи отравления угарным газом при эксплуатации газового оборудования, установленного в отопительных печах. Одной из наиболее частых причин отравления в подобных случаях является закрытие шибера - заслонки в сечении дымохода, препятствующей удалению продуктов сгорания в атмосферу.

Использование шибера в конструкции отопительной бытовой печи с установленным (работающим) газогорелочным устройством является опасным и может стать причиной отравления угарным газом, в том числе смерти, в случае нарушения тяги (ее нестабильности или отсутствия) в дымовом канале печи, вызванного путем полного или частичного перекрытия дымового канала шибером.

Закрытый шибер перекрывает дымоход, не давая продуктам сгорания газа покинуть топку печи. В этом случае помещение за несколько минут заполняется ядовитым угарным газом, который не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. После 2 - 3 вдохов воздуха, содержащего более 1,2 % угарного газа, человек умирает менее чем через 3 минуты.

- Уважаемые абоненты! Напоминаем вам о необходимости контролировать наличие тяги в дымовом канале печи при открытом положении шибера перед каждым использованием газогорелочного устройства, а также в процессе его работы. В целях повышения безопасности пользования газом в быту, настоятельно рекомендуем вам извлечь шибер из конструкции отопительной бытовой печи и заделать с внешней стороны стенки дымового канала образовавшееся отверстие (щель), - напоминают в ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз». - Также не забывайте о необходимости заключения договора о техническом обслуживании газового оборудования.

Наличие договора на техобслуживание газового оборудования – это залог вашей безопасности!

Телефон для справок: (8442) 24-88-88.

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