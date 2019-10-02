2019-10-02T13:57:21+03:00
Происшествия

В Волгограде фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку полицейским

А руководителя будут судить отдельно
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина предложила 200 тысяч за покровительство.Женщина предложила 200 тысяч за покровительство.
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К начальнику одного из отделов Управления экономической безопасности волгоградской полиции пришла директор фирмы ООО «Эксклюзив». Компания владела павильонами по всему городу. И в последнее время страдала от излишнего внимания полиции. У фирмы изъяли уже несколько партий алкоголя без документов. Чтобы решить этот вопрос и пришла в кабинет полицейского бизнес-вумен. Женщина предложила силовику 200 рублей. За это она ждала покровительства и возврата своего товара.

Волгоградку взяли с поличным. Но ответственность за преступление она разделит с собственной фирмой, ведь обращалась именно как представитель компании. Так что на основании постановления прокуратуры Тракторозаводского района суд назначил ООО штраф в размере 500 тысяч рублей.

- Но это не освобождает от ответственности за преступление саму хозяйку. Уголовное дело в отношении нее рассматривает Дзержинский районный суд, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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