В Волгограде задержали «цветочного» грабителя

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-02T12:44:39+03:00

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В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Тракторозаводского района. Мужчину будут судить за грабеж.

В полицию обратились продавцы двух цветочных павильонов. Они рассказали очень похожие истории. К ним в киоски заходил молодой человек, сначала присматривал цветы, а потом требовал всю выручку, а одной женщины еще и отобрал наличность. Пострадавшие описали грабителя и специалисты составили его портрет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/735398" frameborder="0"></iframe> Грабитель "цветочных" павильонов.

Кропотливая работа по базам данным и опрос жителей дали свои результаты. Силовикам удалось задержать 19-летнего парня. Молодой человек уже до этого был судим, вышел из тюрьмы, и снова взялся за старое – работать волгоградец не хотел.

- Как он объяснил следователям, деньги он потратил на покупки в магазине, а мобильник сдал в скупку. Мужчине грозит новый тюремный срок, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по городу Волгограду.

ИСТОЧНИК KP.RU