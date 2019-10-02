В Волгограде задержали «цветочного» грабителя
В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Тракторозаводского района. Мужчину будут судить за грабеж.
В полицию обратились продавцы двух цветочных павильонов. Они рассказали очень похожие истории. К ним в киоски заходил молодой человек, сначала присматривал цветы, а потом требовал всю выручку, а одной женщины еще и отобрал наличность. Пострадавшие описали грабителя и специалисты составили его портрет.
Грабитель "цветочных" павильонов.
Кропотливая работа по базам данным и опрос жителей дали свои результаты. Силовикам удалось задержать 19-летнего парня. Молодой человек уже до этого был судим, вышел из тюрьмы, и снова взялся за старое – работать волгоградец не хотел.
- Как он объяснил следователям, деньги он потратил на покупки в магазине, а мобильник сдал в скупку. Мужчине грозит новый тюремный срок, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по городу Волгограду.
ИСТОЧНИК KP.RU