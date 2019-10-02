2019-10-02T14:09:52+03:00
Общество

Руководителя департамента городского хозяйства Виталия Земцова оштрафовали на 50 тысяч рублей

Он игнорировал малых предпринимателей
Екатерина МАЛИНИНА
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Малые предприятия остались без прибыли.Малые предприятия остались без прибыли.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Прокуратура Волгоградской области периодически проводит плановые проверки разных ведомств. Касается и это и департаментов мэрии. В этот раз особое внимание надзорный орган уделил департаменту городского хозяйства. При проверке предоставленных отчетов ревизоры выяснили одно важное нарушение: чиновники игнорировали права малых предпринимателей.

Дело в том, что по закону минимум 15 процентов закупок должны проходить у небольших предприятий и социально-ориентированных фирм. А это, как посчитала прокуратура, в 2018 году на сумму 14,2 миллиона рублей. По факту же не было ни одно контракта с представителями малого бизнеса. Они проигрывали в аукционах более крупным поставщикам и подрядчикам. Хотя у них должно быть преимущество.

Правда, как оказалось, департамент в 2018 году заказывал только машины КДМ и крупногабаритную спецтехнику. Поставщик был крупный, малые предприятия просто даже не участвовали в тендере.

Но закон есть закон. За нарушение решили наказать руководитель департамента городского хозяйства Виталия Земцова, он должен был контролировать этот момент. В итоге его привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 50 тысяч рублей.

Как выяснила "Комсомолка"

ИСТОЧНИК KP.RU

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