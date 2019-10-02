В ТЦ «Акварель» несколько часов ищут сбежавшего из контактного зоопарка полутораметрового полоза

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-02T10:34:23+03:00

Сейчас магазин уже работает, а змею так и не нашли. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Утром в ТЦ Акварель прозвучал сигнал об общей эвакуации. Весь персонал вынужден был выйти на улицу и ждать там, когда мероприятие закончится. Руководство ТЦ предупредило МЧС о плановых учениях. К 10 утра двери магазина были открыты для посетителей.

Правда, многие связывают такой переполох совсем не с отработкой пожарной безопасности. Так совпало, что ночью из своего вольера в контактном зоопарке сбежал полутораметровый полоз. Животинке захотелось на свободу. Дело в том, что это девочка и она как раз на сносях. Так что возможно, змея отложила где-то в дальнем углу яйца и сейчас их греет.

- Полоз – безобидное животное. Оно не ядовитое и на людей не нападает. Скорее всего, змея где-то прячется в углу недалеко от зоопарка. Думаю, в ближайшее время мы ее найдем. Полоз людям не страшен, скорее, люди представляют опасность для него, - рассказали «КП-Волгоград» в зоопарке.

Появились слухи, что змея стала жертвой рыжего кота на парковке, но сотрудники зоопарка уверены, что если и была змея, то не их. Животное не способно так далеко уползти.

ИСТОЧНИК KP.RU