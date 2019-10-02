Мужчина дважды продал в интернете шубу бывшей жены

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-02T09:21:19+03:00

Изменить размер текста: A A

О чем мечтает почти каждая женщина? Правильно. Об отдыхе на Мальдивах и норковой шубке. Ну а когда богатого мужа нет, а в карманах не очень густо. Мальдивы легко меняются на прогулку по парку, а норковая шуба – на подержанную шубу из интернета. Но оказывается, даже в последнем случае, нет гарантии, что вы станете обладательницей заветных «шкурок». 25-летняя астраханка не только не получила оплаченную шубу, но и потеряла 16 тысяч рублей.

Сообщение о товаре она нашла на сайте бесплатных объявлений. Шубка на вид была как новенькая. Поэтому девушка решилась на покупку. Связалась с продавцом из Башкирии, оплатила товар и стала ждать посылки. Но так и не увидела ее. После того, как продавец перестал отзываться, она обратилась в полицию.

Следователи выяснили, что мужчина торговал шубой бывшей жены по ее просьбе – экс-супруге срочно понадобились деньги. Он достаточно быстро продал товар женщине из Набережных Челнов. А когда ему написала еще и астраханка, соблазнился взять деньги ,зная, что шубку она не получит.

Кстати, мужчина отдал бывшей жене только малую часть денег, которые выручил от покупки. Остальное забрал себе, как компенсацию за хлопоты и прожитые с ней годы.

- За мошенничество теперь ему грозит реальный срок, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU