2019-10-02T09:07:59+03:00
Происшествия

Двое волгоградцев погибли в перевернувшейся на сельской дороге машине

Водитель не справился с управлением
Екатерина МАЛИНИНА
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Водители не справились с управлением.Водители не справились с управлением.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария на дороге Калининск-Жирновск-Камышин произошла около семи утра во вторник. 29-летний водитель мчался на своей «двенадцатой» по делам вместе с другом. На 77-м километре водитель не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся в кювет.

Скорость была большой, поэтому и падение в овраг – жестким. До приезда «скорой», которую вызвали очевидцы, погибли и водитель и его 28-летний друг.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП. Виноват ли водитель, которому не хватило опыта, или дело в неровностях на дороге, - сообщили «КП-Волгоград»в ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще одна машина перевернулась в Николаевском районе. Там за рулем «девяносто девятой» был 22-летний парень. он вместе с 19-летним приятелем ехали из хутора Скворцов по грунтовке в хутор Двойновский. Водитель не справился с управлением, машина перевернулась. Так как скорость была не высокой – на такой дороге особо не разгонишься, то в автомобиле все выжили. Правда, обоим молодым людям предстоит длительное лечение в больнице: у них многочисленные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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