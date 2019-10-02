В Волгограде будут судить закладчицу из Саратова

СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-02T08:21:27+03:00

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В последнее время самая распространенная схема, по которой работают наркокурьеры, это закладки. Их делают по всему городу, а наркоманы перечисляют деньги и забирают товар. К сожалению, ради заработка этим занимается в основном молодежь, но есть и зрелые люди, которые полностью осознают, что они совершают. В Центральном районе Волгограда в феврале 2018 года задержали 40-летнюю жительницу Саратова. дама делала закладки. Взяли ее с поличным. В квартире провели обыск и нашли 191 грамм сильнодействующего наркотика, сождержащего героин.

Как выяснили следователи, женщина приехала из соседнего региона. Там ее осудили за наркотики, но ей удалось сбежать. Вместо того, чтобы оставить это занятие, она продолжила торговать наркотиками. Для этого сняла в Тракторозаводском районе квартире, получила партию товара, расфасовала его. Малую часть она оставила себе, остальную собиралась распределить по точкам. Но благодаря оперативникам, попытка оказалась неудачной.

- Сейчас ее будут судить по двум статьям: покушение на незаконный сбыт и покупка и хранение без цели сбыта. Ей грозит большой срок. Дело передали в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU