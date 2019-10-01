16 лет на двоих получили сбытчики героина в Волгограде

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-01T18:07:36+03:00

Мужчинам поставляли героин, который они фасовали и торговали в городе-герое

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По 8 лет колонии строгого режима получили двое 30-летних сбытчиков героина из Таджикистана. Еще с сентября 2018 года они установили контакт с координатором по интернету. Тот диктовал им условия работы: получать партии наркотиков, фасовать их и прятать с тайники для клиентов. Сообщники выполняли все поручения, пока не попались.

Случилось это в конце сентября 2018-го: сначала приятели получили партию героина весом 369 грамм, которую привезли в одну из квартир в Краснооктябрьском районе, чтобы подготовить свертки. Полторы сотни пакетиков впоследствии пытались разложить по тайникам, но нагрянули сотрудники полиции. Вину свою мужчины признали.

- Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении координатора выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - пояснили КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU