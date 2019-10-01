Угнали машину: за ложный донос волгоградцу дали год условно

СЕГОДНЯ 17:59 2019-10-01T17:59:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Год условно получил волгоградец Кузнецов за ложный донос, которым хотел навредить знакомым. Преступление произошло в январе 2019 года, когда мужчина пришел в отделение полиции и рассказал, что его машину «Мерседес Бенц GL 350» стоимостью 750 000 рублей кто-то украл. Конечно, никакого угона не было, но Кузнецов был полон желания отомстить.

Следователи стали выяснять обстоятельства. Им удалось установить, что иномарка вообще принадлежала другу. Тот попросил Кузнецова оформить на него машину, чтобы последний смог взять кредит под залог транспортного средства.

- Сумма займа составила 450 тыс. руб. При этом 20 из них должен был получить подсудимый, а оставшуюся сумму иные лица. Со слов Кузнецова обещанные денежные средства он так и не получил, в связи с чем решил оказать воздействие на своих знакомых и обратился в полицию, сообщив ложные сведения о хищении автомобиля, - пояснили КП-Волгоград в пресс-службе облсуда.

Кузнецов во всем в итоге сознался, чем ускорил судебное разбирательство и смягчил приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU