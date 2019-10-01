Десятикратный штраф: житель Волгоградской области дорого поплатится за мелкую взятку

СЕГОДНЯ 17:10 2019-10-01T17:10:58+03:00

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Закон суров не только для взяточников, но и в отношении тех, кто их дает. На собственном опыте это уяснил один из жителей Волгоградском области, который в начале лета 2019 года решил откупиться от судебного пристава из Палласовского района Исмагуловой за услугу по прекращению производства. Предложил не так уж и много – 12 тысяч рублей. На чем и был пойман.

В отношении мужчины возбудили сразу два уголовных дела за покушение на преступление и дачу взятки. Дело расследовали сотрудники Палласовского межрайонного следственного отдела СК РФ. Судья назначил законное наказание в 240 тысяч рублей.

- Приговор в отношении гражданина, в соответствии с которым он признан виновным в совершении преступления по двум статьям УК РФ, вступил в законную силу приговор. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере двести сорок тысяч рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU